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Экономика

В Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки PONY EXPRESS

Фото: ИА «24.kg». Директор по региональному развитию группы компаний PONY EXPRESS Сергей Сергушев

В Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки, складской логистики и грузоперевозок. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил директор по региональному развитию группы компаний PONY EXPRESS Сергей Сергушев.

По его словам, для компании Кыргызстан является важнейшим стратегическим рынком. Пока в республике не реализованы комплексные логистические решения, которые бы соответствовали международным стандартам качества.

Оказывать услуги кыргызстанцам мы намерены за доступную стоимость.

Сергей Сергушев

PONY EXPRESS работает более 25 лет и обслуживает свыше 17 тысяч населенных пунктов на территории СНГ.

В планах компании — открытие семи филиалов по всей республике. В течение трех лет она планирует развивать в Кыргызстане направления складской логистики и грузоперевозок.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45602/
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