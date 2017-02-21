В Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки PONY EXPRESS

В Кыргызстане открылась крупная компания
По его словам, для компании Кыргызстан является важнейшим стратегическим рынком. Пока в республике не реализованы комплексные логистические решения, которые бы соответствовали международным стандартам качества.
Оказывать услуги кыргызстанцам мы намерены за доступную стоимость.Сергей Сергушев
PONY EXPRESS работает более 25 лет и обслуживает свыше 17 тысяч населенных пунктов на территории СНГ.
В планах компании — открытие семи филиалов по всей республике. В течение трех лет она планирует развивать в Кыргызстане направления складской логистики и грузоперевозок.