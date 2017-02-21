В Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки PONY EXPRESS

В Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки , складской логистики и грузоперевозок. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил директор по региональному развитию группы компаний PONY EXPRESS Сергей Сергушев.

По его словам, для компании Кыргызстан является важнейшим стратегическим рынком. Пока в республике не реализованы комплексные логистические решения, которые бы соответствовали международным стандартам качества.

Оказывать услуги кыргызстанцам мы намерены за доступную стоимость. Сергей Сергушев

PONY EXPRESS работает более 25 лет и обслуживает свыше 17 тысяч населенных пунктов на территории СНГ.

В планах компании — открытие семи филиалов по всей республике. В течение трех лет она планирует развивать в Кыргызстане направления складской логистики и грузоперевозок.