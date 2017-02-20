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Экономика

В ЕАЭС появится единая система данных об опасной продукции

Страны Евразийского экономического союза создадут единую систему данных об опасной продукции. В марте Евразийская экономическая комиссия планирует рассмотреть проект соглашения о принципах и подходах в области государственного надзора в странах ЕАЭС.

Отмечается, что проект соглашения готов. В марте его вынесут на рассмотрение коллегии ЕЭК. Документ предусматривает ряд нововведений — применение риск-ориентированного подхода при надзорных мероприятиях, создание единой информационной системы об опасной продукции, четкий порядок взаимодействия органов надзора стран ЕАЭС при обнаружении опасной продукции.

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Также ЕЭК разрабатывает правила, как должны действовать уполномоченные органы при обнаружении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов союза.

ЕЭК подготовила и новую редакцию порядка включения органов по оценке соответствия в Единый реестр союза. Пересмотрены и процедуры ведения реестра.

Кроме того, в 2017 году планируется определить четкие процедуры и единый порядок проведения обязательной оценки соответствия при применении техрегламентов ЕАЭС.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45546/
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