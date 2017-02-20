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Экономика

В Кыргызстане впервые выпустили семилетние облигации

В Кыргызстане Министерство финансов впервые выпустило в обращение семилетние государственные казначейские облигации (ГКО) на 500 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эмиссия семилетних ГКО проводилась в рамках исполнения Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Согласно документу, Минфин увеличит удельный вес долгосрочных государственных ценных бумаг. В ведомстве уверены, что обращение 7-летних ГКО расширит диапазон имеющихся финансовых инструментов для инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях денежных средств.

По итогам аукциона спрос на ГКО составил 1,34 миллиарда сомов при предложении 500 миллионов сомов.

Средневзвешенная доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне 18 процентов годовых.

Министерство финансов планирует продолжить выпуск семилетних ГКО на регулярной основе. Отмечается, что преимуществами ГКО являются высокая надежность, рыночная и привлекательная доходность.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45535/
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