В Кыргызстан могут приехать директора 300 мировых компаний. Надо 100 тысяч евро

Частные бизнесмены хотят провести в Бишкеке крупный
По его словам, Фонд «Хорасис» ежегодно проводит четыре крупных
«Хорасис» — международная организация, которая проводит форумы и привлекает туда руководителей топовых компаний. Если удастся собрать нужную для организации форума сумму, в Кыргызстан приедут триста генеральных директоров глобальных компаний. Они посмотрят, в какие отрасли страны можно вложить средства, и есть большая вероятность, что компании придут в Кыргызстан в качестве инвесторов», — отметил Кубан Джапаров.
Он рассказал, что проведение форума ожидается в июне. Главная тема — построение глобальных связей вокруг Кыргызстана, инвестиции в страну с учетом ее членства в Евразийском экономическом союзе.