В Кыргызстан могут приехать директора 300 мировых компаний. Надо 100 тысяч евро

Частные бизнесмены хотят провести в Бишкеке крупный бизнес-форум . Для его организации надо собрать 100 тысяч евро. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции советник управляющего делами президента Кыргызстана Кубан Джапаров.

По его словам, Фонд «Хорасис» ежегодно проводит четыре крупных бизнес-форума — индийский, арабский, китайский и российский. В этом году бизнесмены хотят провести один из таких форумов в Кыргызстане.

«Хорасис» — международная организация, которая проводит форумы и привлекает туда руководителей топовых компаний. Если удастся собрать нужную для организации форума сумму, в Кыргызстан приедут триста генеральных директоров глобальных компаний. Они посмотрят, в какие отрасли страны можно вложить средства, и есть большая вероятность, что компании придут в Кыргызстан в качестве инвесторов», — отметил Кубан Джапаров.

Он рассказал, что проведение форума ожидается в июне. Главная тема — построение глобальных связей вокруг Кыргызстана, инвестиции в страну с учетом ее членства в Евразийском экономическом союзе.