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Экономика

Кыргызстан приостановил ввоз мясной продукции из Китая

Кыргызстан временно приостановил ввоз продукции животного происхождения из Китая. Об этом сообщил начальник отдела Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Манас Майканов.

По его словам, импорт приостановлен до совместного инспектирования странами Евразийского экономического союза продукции, которую КНР поставляет на рынок ЕАЭС. Страны изучат качество мясной продукции, яиц и животных.

«Как только Китай пригласит нас для инспектирования, мы сразу отправимся туда. Все страны ЕАЭС готовы к изучению продукции КНР. После инспекции станет ясно, будет или нет разрешен импорт мяса из КНР в ЕАЭС», — рассказал Манас Майканов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45448/
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