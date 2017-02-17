Кыргызстан сможет поставлять в Россию больше мясной и молочной продукции

Список предприятий Кыргызстана, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения (мясной и молочной) в Россию, расширят. Об этом договорились
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Достигнута договоренность о продолжении совместной работы по улучшению условий пребывания кыргызстанцев в РФ и набору кыргызских граждан для обучения в российские вузы за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, в ходе заседания комиссии обсудили двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в торговле. Стороны договорились увеличить объемы экспорта кыргызской продукции, включая товары животного происхождения.
Также принято решение о проведении Дней культуры Кыргызстана в России в 2017 году.
Очередное заседание Межправительственной