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Экономика

Кыргызстан сможет поставлять в Россию больше мясной и молочной продукции

Список предприятий Кыргызстана, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения (мясной и молочной) в Россию, расширят. Об этом договорились вице-премьер-министр КР Олег Панкратов и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

В пресс-службе правительства Кыргызстана сообщили, что накануне в Москве (Россия) состоялось очередное заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. По его итогам стороны договорились разработать программу экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018–2021 годы.

Достигнута договоренность о продолжении совместной работы по улучшению условий пребывания кыргызстанцев в РФ и набору кыргызских граждан для обучения в российские вузы за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, в ходе заседания комиссии обсудили двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в торговле. Стороны договорились увеличить объемы экспорта кыргызской продукции, включая товары животного происхождения.

Также принято решение о проведении Дней культуры Кыргызстана в России в 2017 году.

Очередное заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству пройдет в 2018 году Бишкеке.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45427/
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