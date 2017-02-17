Дни культуры Кыргызстана пройдут в России в 2017 году. Соответствующая договоренность достигнута по итогам 19-го заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому , научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Москве (РФ).

По данным пресс-службы кабмина КР, в ближайшее время начнется разработка Программы экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018–2021 годы.

На заседании стороны обсудили двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. По итогам они договорились об увеличении объемов экспорта кыргызской продукции, в том числе животного происхождения, и расширении списка соответствующих предприятий.

Стороны отметили успешный ход реализации Программы экономического сотрудничества между двумя странами на 2014–2017 годы.

Достигнута договоренность о продолжении совместной работы, связанной с пребыванием кыргызских граждан на территории РФ, набором кыргызских граждан на обучение в российские вузы за счет средств федерального бюджета.