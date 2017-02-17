Дни культуры Кыргызстана пройдут в России в 2017 году. Соответствующая договоренность достигнута по итогам
По данным
На заседании стороны обсудили двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. По итогам они договорились об увеличении объемов экспорта кыргызской продукции, в том числе животного происхождения, и расширении списка соответствующих предприятий.
Достигнута договоренность о продолжении совместной работы, связанной с пребыванием кыргызских граждан на территории РФ, набором кыргызских граждан на обучение в российские вузы за счет средств федерального бюджета.
Очередное заседание Межправительственной