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Экономика

В 2016 году в Кыргызстане недобрали налогов почти на 5 миллиардов сомов

Сегодня Государственная налоговая служба Кыргызстана подвела итоги 2016 года. Недобор по налогам составил 4,6 миллиарда сомов.

Налогов собрали больше, но план не выполнили

Всего в 2016 году налоговики собрали 67 миллиардов 812,7 миллиона сомов. План выполнен на 93,6 процента. Но по сравнению с 2015 годом показатели все равно выросли на 11,3 процента. Фискалам удалось собрать на 6 миллиардов 882,1 миллиона сомов больше, чем в 2015-м.

Невыполнение прогноза отмечено по основным источникам доходов. Не удалось собрать запланированную сумму подоходного налога с физических лиц и резидентов КР, налога на прибыль, по добровольным патентам, с продаж, за пользование недрами (бонуса), НДС и акциза на импорт из ЕАЭС.

Председатель Государственной налоговой службы Октябрь Абдыкаимов отметил, что одной из причин недобора стали поправки в законодательные акты и введение налоговых послаблений.

Он уверен, что на собираемости налогов сказался и экономический кризис в странах — торговых партнерах Кыргызстана. Признался чиновник и в том, что план не выполнен, в том числе, и из-за недоработок фискалов.

На 1 января 2017 года налоговая задолженность по республике составила 1,3 миллиарда сомов. По сравнению с данными на 1 января 2016 года она снизилась на 60 миллионов сомов, или на 4,3 процента. При этом безнадежная налоговая задолженность оценивается в 384,5 миллиона сомов.

Кто лучше всех платит налоги

По итогам года в ГНС определили лучших налогоплательщиков. Ими стали те компании, которые в течение года не только вносили в бюджет самые большие суммы налогов, но и делали это своевременно.

В сфере производства ими стали:

  • ОсОО «Монтажник» (Чуйская область),
  • ОсОО «Одон-строй» (Иссык-Кульская область),
  • ОАО «Завод ЖБИ-4» (Ошская область),
  • ОсОО «Бейшембай Курулуш» (Нарынская область).

В сфере торговли и услуг лучшими признаны:

  • ОсОО «Stella Group» («Стелла Групп»);
  • ЗАО «Альфа Телеком»;
  • ОсОО «М. И. Компани»;
  • ОсОО «СТРОЙМИР»;
  • ОсОО «Тиенс»;
  • Проектно-изыскательный институт «Гидропроект»;
  • ОсОО «АсИсНур».

Налоговая переходит на электронику

Чтобы выполнить план по сбору налогов в 2017 году, фискалы собираются усилить контроль и улучшить администрирование. Сделать это планируется за счет перехода на электронный формат работы.

Так, ГНС усилит контроль плательщиков НДС благодаря присвоению электронных номеров счетам-фактурам. Продолжится программа внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ) с передачей данных в онлайн-режиме в соответствии со сроками, установленными правительством.

Еще один грандиозный проект ГНС — наладить переход фискалов к администрированию не только налоговых, но и социальных взносов. Делать это будут на основе пилотного проекта в отделениях ГНС по Октябрьскому району Бишкека и Сокулукскому району Чуйской области.

Будет бороться служба и с неучтенным ввозом в Кыргызстан товаров из стран ЕАЭС.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45415/
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