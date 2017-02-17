Темпы восстановления экономики Кыргызстана остаются невысокими

На фоне ослабления внешнеэкономического давления экономические показатели Кыргызстана улучшились, но темпы восстановления остаются невысокими. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Эдвард Джемайель по итогам визита в КР.

Миссия МВФ находилась в Бишкеке с 9 по 15 февраля. Специалисты оценивали последние изменения в экономике страны и обсуждали с властями реформы. По итогам визита отмечено, что экономический рост в Кыргызстане ускорился в конце 2016 года и достиг 3,8 процента при дефляции в 0,5 процента. Эксперты считают, что отчасти это произошло вследствие повышения обменного курса примерно на 9 процентов.

Несмотря на отставание налоговых поступлений от прогноза, дефицит бюджета в 2016 году удалось удержать на уровне 4,5 процента ВВП из-за ограничения расходов на неприоритетные статьи и переноса некоторых инвестиционных проектов.

«Следует продолжать меры консолидации, чтобы обеспечить выполнение целевого показателя бюджетного дефицита в 3 процента ВВП на 2017 год. Важно продолжать реализацию объявленных в прошлом году мер в области доходов и расходов. В том числе речь и об отмене освобождения от НДС на муку, о рационализации фонда оплаты труда в государственном секторе и оптимизации расходов на товары и услуги. Надо противостоять давлению в сторону увеличения расходов в период, предшествующий выборам президента», — отметил Эдвард Джемайель.

Специалисты отметили, что курс нейтральной и осмотрительной денежно-кредитной политики Национального банка является обоснованным. Дальнейшее ее смягчение возможно при условии, если инфляция будет стремиться к 5–7 процентам. Нацбанку КР нужно и впредь проводить валютные интервенции только для сглаживания чрезмерной волатильности валюты. И следует сохранять гибкую динамику курса, допускающую его и повышение, и понижение. Кроме того, эксперты рекомендовали властям Кыргызстана продолжить укрепление устойчивости финансового сектора.

Непринятие в Кыргызстане закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма может привести к изоляции финансового сектора страны.

«Необходимо завершить ликвидацию банков, находящихся под управлением ДЕБРА, в соответствии с графиком. Следует без задержек унифицировать требования к капиталу банков. Принятие закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности» имеет ключевое значение для стабильности в финансовом секторе. Закон необходим для того, чтобы Кыргызстан оставался в белом списке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», — говорится в заявлении миссии МВФ.