За год через портал госзакупок прошло тендеров на 43,5 миллиарда сомов

В 2016 году на электронном портале государственных закупок Кыргызстана прошло более 44 тысяч конкурсов (на 43,5 миллиарда сомов). Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК министр финансов Адылбек Касымалиев.

Отмечено, что половину конкурсов (55,5 процента) провели госучреждения, финансируемые из республиканского бюджета. Они закупили товаров и услуг через портал на 18,8 миллиарда сомов.

Госкомпании произвели закупки на 17,2 миллиарда сомов. Объем госзакупок органов местного самоуправления через портал оценивается в 7,4 миллиарда сомов.

Тем не менее депутаты раскритиковали систему государственных закупок.

Недочеты есть, но их устранят в новом законе о государственных закупках. Адылбек Касымалиев

На это парламентарии потребовали быстрее представить документ в Жогорку Кенеш.