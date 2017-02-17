В Кыргызстане число жалоб на госзакупки выросло на 40 процентов

По сравнению с 2015 годом количество жалоб на процесс государственных закупок в Кыргызстане увеличилось на 40 процентов. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Улан Примов.

По его данным, больше всего недостатков Счетная палата выявляет в областных управлениях капитального строительства. Парламентарий уверен, что рост жалоб на госзакупки говорит об увеличении коррупционной составляющей.

Больше всего жалоб на закупки в государственных бюджетных учреждениях и организациях. Министр финансов Адылбек Касымалиев

Директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев отметил, что сейчас почти на каждый тендер подают 2–3 жалобы.