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Экономика

Четверть госзакупок в Кыргызстане проводят методом прямого заключения договора

Четверть всех государственных закупок в Кыргызстане ведется методом прямого заключения договора. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК председатель Счетной палаты Улугбек Марипов.

По итогам аудита системы государственных закупок в 2015 году Счетная палата выявила нарушения на 8,3 миллиона сомов.

Из них 13 материалов передали в правоохранительные органы. Восстановили 1 миллион 118 тысяч сомов.

«При аудите госзакупок 2015 года установлены факты низких требований и критериев к товарам и услугам. Компании указывают низкие цены, но какого качества товар в итоге, вопрос остается открытым. Кроме того, мы обнаруживали случаи, когда тендеры проводились без конкурса или задним числом», — рассказал Улугбек Марипов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45359/
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