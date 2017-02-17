В Кыргызстане увеличили штрафы за указание цен не в сомах

В Кыргызстане увеличили штрафы за указание цен не в национальной валюте. Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, президент подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, законы «О рекламе» и «О государственных закупках». Поправки приняты Жогорку Кенешем 19 января 2017 года.

В целях укрепления национальной валюты вносятся изменения в следующие нормативные правовые акты:

в Кодексе об административной ответственности увеличиваются размеры штрафов за невывешивание ценников (ярлыков) на продаваемые товары (прейскурант на оказываемые услуги) и указание стоимостных показателей не в национальной валюте;

в Законе «О рекламе» — статья 5 дополняется пунктом 11, предусматривающим, что стоимостные показатели должны быть указаны в национальной валюте. Кроме того, вносится техническое исправление в указанной статье путем замены слов «подлежит обязательной сертификации» словами «товар сертифицирован»;

в Законе «О государственных закупках» вносятся изменения в статьи 14 и 51, указывающие, что цена за товар должна быть указана в национальной валюте.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.