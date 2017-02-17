Кыргызстан улучшил положение в «Индексе экономической свободы» (Index of Economic
Как отмечается, в результате эксперты внесли Кыргызстан в список «относительно свободных» государств.
По показателям КР оказалась в одном ряду с Тринидадом и Тобаго, Свазилендом, Багамскими островами и Угандой.
«Кыргызстан является одной из беднейших стран Центральной Азии. Несмотря на реализацию некоторых реформ, общее улучшение предпринимательской среды идет медленно и неравномерно. Слабое верховенство закона способствует широко распространенной коррупции и неуверенности в сохранении собственности, подрывая привлечение инвестиций в частный сектор и нивелируя рост бизнеса», — отмечают авторы исследования.
Политическая нестабильность и неопределенность препятствуют экономическому развитию. Политические соперничество и мощные корыстные интересы сдерживают реализацию глубоких структурных реформ в Кыргыстане.Heritage Foundation
Среди государств постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии (
К категории «относительно свободные», помимо Кыргызстана, отнесены Казахстан (
«Преимущественно несвободными» в плане экономики признаны Беларусь —
В группу «абсолютно несвободные» попали Украина (