Кыргызстан улучшил положение в «Индексе экономической свободы» (Index of Economic Freedom-2017 ) на семь позиций и поднялся с 96-го на 89-е место. Об этом говорится в отчете исследовательского фонда Heritage Foundation.

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Как отмечается, в результате эксперты внесли Кыргызстан в список «относительно свободных» государств.

По показателям КР оказалась в одном ряду с Тринидадом и Тобаго, Свазилендом, Багамскими островами и Угандой.

«Кыргызстан является одной из беднейших стран Центральной Азии. Несмотря на реализацию некоторых реформ, общее улучшение предпринимательской среды идет медленно и неравномерно. Слабое верховенство закона способствует широко распространенной коррупции и неуверенности в сохранении собственности, подрывая привлечение инвестиций в частный сектор и нивелируя рост бизнеса», — отмечают авторы исследования.

Политическая нестабильность и неопределенность препятствуют экономическому развитию. Политические соперничество и мощные корыстные интересы сдерживают реализацию глубоких структурных реформ в Кыргыстане. Heritage Foundation

Среди государств постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии ( 6-е место в рейтинге), Грузии — 13-е , Литвы — 16-е , Латвии — 20-е , Армении — 33-е . Они получили статус «преимущественно свободных».

К категории «относительно свободные», помимо Кыргызстана, отнесены Казахстан ( 42-е место) и Азербайджан ( 68-е ).

«Преимущественно несвободными» в плане экономики признаны Беларусь — 104-е место, Таджикистан — 109-е , Молдова — 110-е , Россия — 114-е , Узбекистан — 148-е .