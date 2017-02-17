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Экономика

Кыргызстан улучшил положение в «Индексе экономической свободы»

Кыргызстан улучшил положение в «Индексе экономической свободы» (Index of Economic Freedom-2017) на семь позиций и поднялся с 96-го на 89-е место. Об этом говорится в отчете исследовательского фонда Heritage Foundation.

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Как отмечается, в результате эксперты внесли Кыргызстан в список «относительно свободных» государств.

По показателям КР оказалась в одном ряду с Тринидадом и Тобаго, Свазилендом, Багамскими островами и Угандой.

«Кыргызстан является одной из беднейших стран Центральной Азии. Несмотря на реализацию некоторых реформ, общее улучшение предпринимательской среды идет медленно и неравномерно. Слабое верховенство закона способствует широко распространенной коррупции и неуверенности в сохранении собственности, подрывая привлечение инвестиций в частный сектор и нивелируя рост бизнеса», — отмечают авторы исследования.

Политическая нестабильность и неопределенность препятствуют экономическому развитию. Политические соперничество и мощные корыстные интересы сдерживают реализацию глубоких структурных реформ в Кыргыстане.

Heritage Foundation

Среди государств постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии (6-е место в рейтинге), Грузии — 13-е, Литвы — 16-е, Латвии — 20-е, Армении — 33-е. Они получили статус «преимущественно свободных».

К категории «относительно свободные», помимо Кыргызстана, отнесены Казахстан (42-е место) и Азербайджан (68-е).

«Преимущественно несвободными» в плане экономики признаны Беларусь — 104-е место, Таджикистан — 109-е, Молдова — 110-е, Россия — 114-е, Узбекистан — 148-е.

В группу «абсолютно несвободные» попали Украина (166-е место) и Туркменистан (170-е).
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45312/
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