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Экономика

Малую ГЭС запустили в Кеминском районе

Фото: ИА «24.kg». Здание Тегирментинской ГЭС-2.

Малую гидроэлектростанцию запустили в селе Тегирментин Кеминского района Чуйской области.

Электростанция мощностью 3,1 мегаватта построена за 11 месяцев компанией «Тегирментинская ГЭС». На ее возведение потрачено 215 миллионов сомов.

Как рассказал владелец компании Рахат Ирсалиев, для реализации проекта они внесли 71 миллион сомов и взяли в Российско-Кыргызском фонде развития 144 миллиона сомов в виде кредита под 12 процентов годовых.

Он сообщил, что на электростанции установлено оборудование с турбиной типа Pelton чешского производства.

По словам Рахата Ирсалиева, малая ГЭС, на которой работают восемь человек, полностью автоматизирована. Требуется лишь периодический контроль со стороны персонала.

«В декабре 2016 года, — сообщил он, — выработано и поставлено в общегосударственную сеть 479 тысяч 460 киловатт-часов электроэнергии. В 2017 году на основании контракта с ОАО «Северэлектро» компания планирует выработать 13,5 миллиона киловатт-часов».

Рахат Ирсалиев сказал, что «Тегирментинская ГЭС-2» способна обеспечить 20 процентов от потребности всего Кеминского района в зимнее время и 35 процентов — в летнее.

Как отметил владелец энергокомпании, они намерены построить на территории Кеминского района каскад малых ГЭС.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45267/
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