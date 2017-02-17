С теневой экономикой обещает покончить Финпол

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) намерена мобилизовать все возможности для борьбы с теневой экономикой. Об этом сегодня на встрече с предпринимателями заявил глава ведомства Замирбек Осмонов.

По его словам, после расширения полномочий служба займется вскрытием теневых схем, выявлением фактов ложного банкротства и лжепредпринимательства, борьбой с контрабандой.

90 процентов нарушений приходится на Бишкек.

«Как новый руководитель я могу заявить, что наши намерения твердые. Мы готовы разговаривать, работать добросовестно, но и с вашей стороны должен быть такой же шаг. Мы знаем свои недостатки, готовы к критике. В любое время можете звонить мне и моим заместителям. Я начальникам поставил задачу — они должны поменять отношение к вам. Полномочия у нас сейчас широкие, но нельзя этим злоупотреблять», — обратился к приглашенным предпринимателям Замирбек Осмонов.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы бизнес почувствовал облегчение, чтобы никто не трогал вас со стороны госорганов. Замирбек Осмонов

Представители бизнеса рассказали, что почти у всех есть претензии к Таможенной службе, Госстрою, налоговой службе.