Проверять бизнес по анонимным звонкам запретили Финполу

Сотрудникам Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпола) запретили проверять предпринимателей по анонимным звонкам. Об этом сегодня на встрече с предпринимателями заявил вновь назначенный глава службы Замирбек Осмонов.

По его словам, утвержден комплекс мер по реформе правоохранительных органов. В рамках этой работы у других госорганов исключены и переданы в ГСБЭП функции по проведению оперативно-следственной работы.

«Государственные органы не должны, дублируя друг друга, проверять бизнес. Нашу службу определили органом, который будет заниматься проверками. Я передачу новых функций не рассматриваю как повод для маневров. Это ответственность. В последние годы интерес к Финполу возрос, и сопровождался он нездоровым ажиотажем. Причина — недостаточная открытость ГСБЭП. Определенная закрытость понятна. Она характерна для всех правоохранительных органов. Мы будем работать открыто, чтобы всем было предельно понятно, чем мы занимаемся», — отметил Замирбек Осмонов.

Защита предпринимателей от незаконных посягательств других госорганов — наша основная задача. Замирбек Осмонов

«Я издал несколько приказов. Сотрудникам ГСБЭП запрещено проверять бизнес по анонимным сообщениям и приостанавливать его работу. Кроме того, использовать силы и средства спецназначения они могут только, когда есть угроза жизни и безопасности наших сотрудников. Например, запрещено казино организовывать. Но есть слухи, что играют в закрытых помещениях, подвалах, служба безопасности там сильная, двери бронированные. В таких случаях мы будем применять спецсилы. В остальных — нет», — рассказал о новшествах глава ГСБЭП.

Также финполовцам поручено строго соблюдать этику и нормы законодательства, исключить факты необоснованных проверок.