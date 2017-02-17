Без ЕАЭС рост ВВП Кыргызстана в 2016 году едва ли был бы больше 0,1 процента

Если бы Кыргызстан не вошел в состав Евразийского экономического союза, то рост ВВП страны по итогам 2016 года едва ли составил бы более 0,1 процента. Об этом сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, главную роль на мировой арене в ближайшее время будут играть интеграционные блоки. При этом будет наблюдаться снижение роли ВТО. А странам, не входящим ни в одно интеграционное объединение, отведена роль аутсайдеров.

«Кыргызстан — небольшая экономика, которая не имеет доступа к крупным запасам углеводородов. Поэтому мы не можем существовать отдельно. Другие альтернативы интеграционных объединений (кроме ЕАЭС) для Кыргызстана трудноосуществимы», — пояснил вице-премьер .

Когда мы вступали в ЕАЭС, выбор стоял такой: или мы вступаем и участвуем в глобальных процессах, или идем по собственному пути развития, конкурируя не просто с отдельными странами, а с экономическими гигантами. Олег Панкратов.

По мнению чиновника, вопрос евразийской интеграции сильно политизирован. Это стало одной из ошибок правительства. У населения сложилось представление, что ЕАЭС — панацея от всего и решение всех проблем.