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Экономика

Без ЕАЭС рост ВВП Кыргызстана в 2016 году едва ли был бы больше 0,1 процента

Если бы Кыргызстан не вошел в состав Евразийского экономического союза, то рост ВВП страны по итогам 2016 года едва ли составил бы более 0,1 процента. Об этом сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, главную роль на мировой арене в ближайшее время будут играть интеграционные блоки. При этом будет наблюдаться снижение роли ВТО. А странам, не входящим ни в одно интеграционное объединение, отведена роль аутсайдеров.

«Кыргызстан — небольшая экономика, которая не имеет доступа к крупным запасам углеводородов. Поэтому мы не можем существовать отдельно. Другие альтернативы интеграционных объединений (кроме ЕАЭС) для Кыргызстана трудноосуществимы», — пояснил вице-премьер.

Когда мы вступали в ЕАЭС, выбор стоял такой: или мы вступаем и участвуем в глобальных процессах, или идем по собственному пути развития, конкурируя не просто с отдельными странами, а с экономическими гигантами.

Олег Панкратов.

По мнению чиновника, вопрос евразийской интеграции сильно политизирован. Это стало одной из ошибок правительства. У населения сложилось представление, что ЕАЭС — панацея от всего и решение всех проблем.

«У людей возникли завышенные ожидания. Но основной задачей правительства было сохранить те рынки сбыта и нишу, которую занимала страна до создания ЕАЭС. Ведь с момента начала работы союза появилась угроза, что Кыргызстан потеряет рынки сбыта не только из-за барьеров, но и из-за появления технических регламентов», — заключил Олег Панкратов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45144/
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