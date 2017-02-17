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Экономика

Бишкекчане научились экономить электроэнергию

В Бишкеке за январь сэкономлено 44,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии, или 11,6 процента. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, в январе все абоненты «Северэлектро» сэкономили 81,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии, или 10,1 процента от предусмотренного плана. Всего за месяц они потребили 722,8 миллиона киловатт-часов. Однако это все равно на 56 миллиона киловатт-часов больше потребления аналогичного периода 2016-го.

Бишкекчане при запланированных 380,3 миллиона киловатт-часов использовали около 336,1 миллиона.

Потребители Чуйской области сэкономили около 24,3 миллиона киловатт-часов, Таласской — 13,3 миллиона.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45122/
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