Бишкекчане научились экономить электроэнергию

В Бишкеке за январь сэкономлено 44,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии, или 11,6 процента. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро» .

По ее данным, в январе все абоненты «Северэлектро» сэкономили 81,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии, или 10,1 процента от предусмотренного плана. Всего за месяц они потребили 722,8 миллиона киловатт-часов . Однако это все равно на 56 миллиона киловатт-часов больше потребления аналогичного периода 2016-го .

Бишкекчане при запланированных 380,3 миллиона киловатт-часов использовали около 336,1 миллиона.