Десять лицензий на разработку недр Кыргызстана аннулированы

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования аннулировал 10 лицензий на разработку полезных ископаемых в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Права добывать горный хрусталь лишилось Ос ОО «Ken KG» . У компании отозвано две лицензии, так же, как и у Ос ОО «Кенч Кут» , добывающего горный хрусталь и серпентинит.

Аннулированы лицензии Ос ОО «Тоо Кен Барс» , «Альфа Консалт», «Мастер Элитстрой», «Сатмен», занимающихся добычей известняка.