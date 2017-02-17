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Экономика

Десять лицензий на разработку недр Кыргызстана аннулированы

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования аннулировал 10 лицензий на разработку полезных ископаемых в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Права добывать горный хрусталь лишилось ОсОО «Ken KG». У компании отозвано две лицензии, так же, как и у ОсОО «Кенч Кут», добывающего горный хрусталь и серпентинит.

Аннулированы лицензии ОсОО «Тоо Кен Барс», «Альфа Консалт», «Мастер Элитстрой», «Сатмен», занимающихся добычей известняка.

Кроме того, лишено лицензии на добычу угля ОАО «Шахта Жыргалан» в Иссык-Кульской области.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45120/
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