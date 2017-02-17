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Экономика

Депутаты вновь негодуют из-за тендера на реконструкцию дороги Бишкек-Кара-Балта

Депутаты парламента Кыргызстана вновь недовольны действиями Министерства транспорта и коммуникаций и Азиатского банка развития. Претензии высказал Джаныбек Бакчиев.

Он напомнил, что изначально тендерная комиссия вынесла решение против предполагаемого победителя тендера — китайской компании China Railway № 5. Комиссия опасалась неисполнения проекта из-за его слишком низкой стоимости. Были предположения, что так China Railway № 5 просто пыталась выиграть тендер, а потом планировала увеличить цену проекта.

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Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов признал, что комиссия действительно выносила такое решение. С тех пор ничего не изменилось. Но донор проекта — Азиатский банк развития — настоял на признании победителем именно China Railway № 5. Минтрансу осталось лишь провести с претендентом переговоры, чтобы снизить риски проекта.

Жамшитбек Калилов считает, что рабочей группе по переговорам удалось это сделать.

«Мы создавали депутатскую комиссию по этому вопросу. Но я не вижу, чтобы наше решение было исполнено. Кто будет отвечать, если проект сорвется? Правительство у нас каждый год меняется, должна быть персональная ответственность. А то потом придет на ваше место новый министр и скажет: ну извините, не получилось. Азиатский банк развития и тендерная комиссия тоже не несут ответственности», — возмутился Джаныбек Бакчиев.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45088/
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