10:02
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

Цена на газ в странах ЕАЭС должна быть равнодоходной

Представители государственных органов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах объединения. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на территориях стран союза. Кроме того, требуется создать межгосударственную биржу ЕАЭС, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа.

Критерием поддержания рыночной цены в странах союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45084/
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
Без ЕАЭС рост ВВП Кыргызстана в 2016 году едва ли был бы больше 0,1 процента
С 12 февраля в Кыргызстане выдают временные госномера на авто
Казахстан разрешил провоз еще 86 наименований товаров из Кыргызстана
Экспорт товаров из Украины в Кыргызстан и Казахстан стал дороже
Умысла чиновников Кыргызстана в проблемах с унифицированным тарифом не было
Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан
В правительстве Кыргызстана рады снижению объемов импорта из ЕАЭС
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
«Бишкекгаз» спишет пени населению
Кубометр природного газа в феврале для населения Кыргызстана будет стоить 14,46 сома
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!