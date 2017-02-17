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Экономика

Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров

Основной причиной расхождения сопоставительных данных об импорте между Кыргызстаном и Китаем назвали разницу в методике расчетов. Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Алтынбек Торутаев.

Он отметил, что ведомство неоднократно направляло запрос таможенной службе Китая, чтобы сопоставить данные участников внешнеэкономической деятельности. Однако китайская сторона ссылалась на конфиденциальность информации. «Но на встречах с коллегами из КНР выявлено несколько основных причин, одной из которых является разный подход к классификации товаров и вывоз их через экспортно-импортные компании», — сказал Алтынбек Торутаев.

Фото: Налогооблагаемый импорт за январь-декабрь 2015-2016 г.

Он добавил, что китайская сторона учитывает экспорт по стране первого известного назначения.

«В статистике указывается Кыргызстан, несмотря на то, что товар транзитом поступает в другие государства через территорию нашей страны. Но отмечу, что показатели импорта из КНР в Кыргызстан по весу совпадают», — резюмировал зампред ГТС.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45061/
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