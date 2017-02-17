В Кыргызстане из 1 тысячи 130 госпредприятий 900 признаны «мертвыми»

В Кыргызстане из 1 тысячи 130 госпредприятий работает только 166, около 900 признаны «мертвыми». Об этом сегодня на заседании коллегии ФУГИ сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Жылдызбек Исакулов.

По его словам, всегда озвучивались данные, что в республике 1 тысяча 130 госпредприятий. Министерство юстиции говорило о 585 объектах, Государственная налоговая служба — о 704, Социальный фонд — о 485.

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«У всех цифры разные. Пришлось выяснять, какие предприятия работают, какие нет. Оказалось, что 166 госпредприятий функционирует. Около 900 оказались мертвыми, созданные еще в 1931 году», — сказал Жылдызбек Исакулов.

Он добавил, что работа по оптимизации продолжится.

«Те предприятия, которые имеют долги, пойдут на ликвидацию через банкротство. Из 166 предприятий 55 будут преобразованы, еще 55 оптимизировано. В итоге останется 25 госпредприятий», — пояснил Жылдызбек Исакулов