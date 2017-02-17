10:01
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

В Кыргызстане из 1 тысячи 130 госпредприятий 900 признаны «мертвыми»

В Кыргызстане из 1 тысячи 130 госпредприятий работает только 166, около 900 признаны «мертвыми». Об этом сегодня на заседании коллегии ФУГИ сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Жылдызбек Исакулов.

По его словам, всегда озвучивались данные, что в республике 1 тысяча 130 госпредприятий. Министерство юстиции говорило о 585 объектах, Государственная налоговая служба — о 704, Социальный фонд — о 485.

Читайте по теме
Мастерская бизнеса: как превратить завод в руины

«У всех цифры разные. Пришлось выяснять, какие предприятия работают, какие нет. Оказалось, что 166 госпредприятий функционирует. Около 900 оказались мертвыми, созданные еще в 1931 году», — сказал Жылдызбек Исакулов.

Он добавил, что работа по оптимизации продолжится.

«Те предприятия, которые имеют долги, пойдут на ликвидацию через банкротство. Из 166 предприятий 55 будут преобразованы, еще 55 оптимизировано. В итоге останется 25 госпредприятий», — пояснил Жылдызбек Исакулов
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45042/
просмотров: 2284
Версия для печати
Материалы по теме
Почему не могут приватизировать объекты, рассказали в ФУГИ
Нурланбек Макеев ответил главе ФУГИ на его обвинения в словоблудии
Вице-премьер-министр КР поручил ФУГИ проверить, сколько денег выделяется для ГП из бюджета и сколько поступает от их деятельности
От сдачи объектов в аренду ФУГИ получил 26 миллионов сомов
Аукцион по продаже 100 процентов акций MegaCom сегодня не состоится
В работе Фонда госматрезервов нашли девять коррупционных зон
ФУГИ выставил на инвестиционный конкурс 49 процентов акций авиакомпании «Эйр Кыргызстан»
В Фонде по управлению госимуществом выявили 24 коррупционных риска
Депутаты поручили ФУГИ повторно оценить СК «Ресурс» и пансионат «Каприз»
Глава ФУГИ предложил продать спорткомплекс «Ресурс»
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!