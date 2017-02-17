Почему не могут приватизировать объекты, рассказали в ФУГИ

Программой приватизации государственной собственности на 2015–2017 годы предусмотрена приватизация 39 объектов. Однако работа по большинству из них не завершена. Об этом стало известно сегодня на заседании коллегии Фонда по управлению государственным имуществом.

Семь объектов выставлялись на аукцион до семи раз. Никто не подал заявки на их покупку.

Один объект выставлен на инвестиционный конкурс по реализации 49 процентов госпакета акций ОАО «Эйр Кыргызстан» . Аукцион не состоялся также из-за отсутствия заявок.

По 13 объектам проводится оценка, по 15 объектам ведется работа по закупу оценочных услуг, четыре объекта предлагают исключить из списка.

Что касается национализированного имущества, реализовано только восемь объектов, два объекта проходят повторную оценку. По 11 объектам идут судебные разбирательства. Всего было национализировано 47 объектов.