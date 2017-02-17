Украина подала иск на Россию из-за ограничения транзита в Кыргызстан и Казахстан

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию из-за ограничения Россией транзита по ее территории товаров для Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Отмечается, что Министерство экономического развития страны требует создать группу экспертов в рамках дела об ограничениях поставок товаров через Россию в третьи страны. Отмечается, что Россия ввела с 1 января 2016 года ограничения транзитного движения товаров по автомобильным и железнодорожным путям с территории Украины через территорию РФ в Казахстан, а с 1 июля 2016 — и в Кыргызстан.

По подсчетам Минэкономики, около 79 процентов экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95 процентов в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России.

Процесс урегулирования спора начался еще в прошлом году. Однако в Минэкономе Украины считают, что Россия на сегодня «не готова к урегулированию спора» и «не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита».

В сентябре прошлого года Украина запросила консультации по поводу ограничений транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан. В Киеве утверждают, что оборот торговли с этими странами снизился более чем на треть, и оценивают потери в $1 миллиард.