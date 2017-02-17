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Экономика

Активы банков Кыргызстана за год выросли всего на 0,1 процента

За год суммарные активы банковского сектора Кыргызстана выросли на 0,1 процента и сложились в сумме 178,2 миллиарда сомов. Такие данные приводят в Национальном банке страны.

Отмечается, что на начало 2017 года в республике действовало 25 коммерческих банков и 324 филиала коммерческих банков. По итогам года депозитная база выросла на 5 процентов, а кредитный портфель, наоборот, уменьшился на 0,5 процента.

При этом доля классифицированных (проблемных) кредитов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 8,8 процента, или 8,2 миллиарда сомов. В 2015 году показатель был ниже — 7,1 процента, или 6,7 миллиарда сомов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45014/
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