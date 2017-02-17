Международные резервы Кыргызстана за месяц увеличились на $14 миллионов

За месяц, несмотря на интервенции Нацбанка, международные валютные резервы Кыргызстана увеличились на 14 миллионов. Такие данные приводят в Национальном банке Кыргызстана.

По итогам января 2017 года объем резервов сложился в сумме $1 миллиарда 983,07 миллиона. При этом в январе Национальный банк провел две интервенции. Всего продано $17 миллионов 650 тысяч.

Отметим, что в декабре объем резервов впервые за три месяца начал увеличиваться. Он вырос на 2,67 процента (на $51,26 миллиона). Больше всего резервов скопилось в июне и августе 2016 года — $2 миллиарда 3,27 миллиона и $2 миллиарда 25,73 миллиона.