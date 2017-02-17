Кыргызская продукция может выйти на европейский рынок

Продукция из Кыргызстана может завоевать европейский рынок. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил первый заместитель руководителя аппарата президента Сапар Исаков.

По его словам, Европа стала близка по духу Кыргызстану. Свидетельством тому являются частые визиты в Евросоюз: президент трижды был в Бельгии и дважды в Германии.

«С тех пор мы начали реализовывать крупные проекты. 72 миллиона евро на развитие регионов говорит о многом», — считает Сапар Исаков.

Республика может поставлять продукцию в Европу. Такая возможность есть только у девяти стран. Сапар Исаков

«Но прежде надо решить вопрос с лабораториями, мотивировать предпринимателей, чтобы качество продукции соответствовало европейским требованиям», — отметил Сапар Исаков.