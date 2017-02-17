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Экономика

С 12 февраля в Кыргызстане выдают временные госномера на авто

С 12 февраля при оформлении ввезенных в страну автомобилей Госрегистрационная служба выдает на них временные техпаспорта и номера. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечено, что 12 февраля в стране введены дополнительные правила при регистрации транспортных средств. Именно с этого времени вводится технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и дополнительные правила при регистрации автомобилей, ввезенных в Кыргызстан из третьих стран.

В правительстве отметили, что проект постановления об изменении условий регистрации согласован со всеми заинтересованными сторонами, прошел общественное обсуждение с бизнес-сообществом и процедуру согласования с министерствами и ведомствами. Сейчас регистрация транспортных средств ведется при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС.

Автомобиль должен получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Однако на сегодня Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики не включен в Единый реестр ЕАЭС. Ожидается, что испытательные лаборатории получат аккредитацию в течение ближайшего месяца согласно заключенным с Россией и Казахстаном контрактам.

В связи с дооснащением лабораторий Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС с 12 февраля вводит временную регистрацию транспортных средств с выдачей временных номерных знаков.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44911/
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