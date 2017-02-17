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Экономика

$1 миллион готовы вложить французы в парк Каракола. Депутаты сомневаются

Инвесторы из Франции готовы вложить в развитие инфраструктуры парков города Каракола Иссык-Кульской области $1 миллион. Однако депутаты местного кенеша сомневаются в искренности намерений предпринимателей. Об этом сообщили в полномочном представительстве правительства в области.

Согласно представленному проекту, в сквере изменят ландшафтный дизайн. Также планируют установить систему освещения и скамейки, наладить ирригационную систему, соорудить фонтан, велосипедные и роликовые дорожки, общественный туалет. На десяти сотках участка инвесторы планируют установить кафе легкой конструкции.

«Несколько месяц мы совместно с полпредством в Иссык-Кульской области прорабатывали данный вопрос. Каракол является одним из популярных городов для туристов. Но без соответствующей инфраструктуры ожидать дальнейшего развития туристического потенциала города, да и всей области, невозможно», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Государственного агентства по привлечению инвестиций и экспорта в Иссык-Кульской области Мирлан Сабыров.

Французы просят власти Каракола предоставить городской сквер площадью 3,5 гектара в аренду на 15 лет.

Также он рассказал, что инвесторы уже представили проект в Караколький городской кенеш. Сейчас его обсуждают депутаты и общественность. Но есть загвоздка: народные избранники опасаются, что вход в парк сделают платным. Кроме того, инвесторы не представили на презентации детальный проект.

«Надеемся, что будет принято взвешенное решение. Оно должно быть в интересах и горожан, и инвестора, который ожидает окупить вложенные средства. Предложение интересное для города. Сквер на протяжении последних 20 лет, по сути, был мертвым и не представлял туристической ценности. Обновленный сквер будет привлекать больше туристов. Привлечение в город порядка 70 миллионов сомов тоже является большим подспорьем для Каракола, бюджет которого на 2017 год утвержден в сумме 186,5 миллиона сомов», — заключил Мирлан Сабыров.

Поддерживаете ли вы создание парка?

Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44897/
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