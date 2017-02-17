Министерство транспорта и дорог ответило на критику о продолжающемся лоббировании интересов китайской компании China Railway № 5 в тендере на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта .

В пресс-службе ведомства ИА «24.kg» заявили, что во время продолжительных контрактных переговоров рабочей группе, несмотря на невыгодные условия в тендерных документах, удалось добиться минимизации рисков удорожания стоимости проекта за счет корректировки цен.

Впервые за время реализации инвестиционных проектов реконструкции автодорог в Кыргызстане условия тендерных документов изменены на стадии контрактных переговоров. При этом в Минтрансе особо подчеркнули, что изменения произошли в пользу Кыргызстана.

Весовые коэффициенты пересчитаны. В итоге неизменяемая часть увеличена с 15 до 52 процентов. В Минтрансе уверены, что это сохранит миллионы долларов США в случае корректировки цен во время выполнения строительных работ.

«Кроме того, во время контрактных переговоров рабочей группой выдвинуты и согласованы условия о необходимости привлечения на стадии строительных работ иностранных и местных трудовых ресурсов в соотношении 20 и 80 процентов соответственно. Кроме того, мы договорились о поэтапной передаче строительного участка по мере решения вопросов переселения и изъятия земель», — отметили в ведомстве.

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По итогам контрактных переговоров 7 февраля подписан соответствующий протокол, и 8 февраля претенденту China Railway N 5 направлено письмо о принятии заявки (акцептное письмо). Для дальнейшего подписания контракта претенденту необходимо в течение 28 дней представить банковскую гарантию на исполнение контракта в соответствии с тендерными требованиями.

Учитывая риски низкой стоимости тендерного предложения претендента, размер банковской гарантии на исполнение контракта увеличен до 20 процентов с условием наличия банка-корреспондента в Кыргызстане для обеспечения беспрепятственного и своевременного удержания гарантийных финансовых средств в случае неисполнения подрядчиком обязательств.