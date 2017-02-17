10:01
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

Дорога Бишкек — Кара-Балта. Минтранс ответил на критику

Министерство транспорта и дорог ответило на критику о продолжающемся лоббировании интересов китайской компании China Railway № 5 в тендере на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта.

В пресс-службе ведомства ИА «24.kg» заявили, что во время продолжительных контрактных переговоров рабочей группе, несмотря на невыгодные условия в тендерных документах, удалось добиться минимизации рисков удорожания стоимости проекта за счет корректировки цен.

Читайте по теме
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Намеренный срыв проекта?

Впервые за время реализации инвестиционных проектов реконструкции автодорог в Кыргызстане условия тендерных документов изменены на стадии контрактных переговоров. При этом в Минтрансе особо подчеркнули, что изменения произошли в пользу Кыргызстана.

Весовые коэффициенты пересчитаны. В итоге неизменяемая часть увеличена с 15 до 52 процентов. В Минтрансе уверены, что это сохранит миллионы долларов США в случае корректировки цен во время выполнения строительных работ.

«Кроме того, во время контрактных переговоров рабочей группой выдвинуты и согласованы условия о необходимости привлечения на стадии строительных работ иностранных и местных трудовых ресурсов в соотношении 20 и 80 процентов соответственно. Кроме того, мы договорились о поэтапной передаче строительного участка по мере решения вопросов переселения и изъятия земель», — отметили в ведомстве.

Читайте по теме
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов

По итогам контрактных переговоров 7 февраля подписан соответствующий протокол, и 8 февраля претенденту China Railway N 5 направлено письмо о принятии заявки (акцептное письмо). Для дальнейшего подписания контракта претенденту необходимо в течение 28 дней представить банковскую гарантию на исполнение контракта в соответствии с тендерными требованиями.

Учитывая риски низкой стоимости тендерного предложения претендента, размер банковской гарантии на исполнение контракта увеличен до 20 процентов с условием наличия банка-корреспондента в Кыргызстане для обеспечения беспрепятственного и своевременного удержания гарантийных финансовых средств в случае неисполнения подрядчиком обязательств.

«Министерство транспорта и дорог Кыргызстана изучает недостатки, допущенные при подготовке к реализации данного проекта и приведшие к значительной его задержке со стороны консультанта и отдела реализации», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44889/
просмотров: 1643
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты вновь негодуют из-за тендера на реконструкцию дороги Бишкек-Кара-Балта
Дорогу Бишкек — Кара-Балта будут строить 2,5 года
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Намеренный срыв проекта?
О мучениях из-за дороги Балыкчи - Корумду рассказал премьер-министр Кыргызстана
Первые грузовики из Кыргызстана отправились по маршруту Бишкек – Кашкар - Урумчи
Трасса Бишкек – Кара-Балта. Стоп-кран в действии
Дорога.kg: вопреки здравому смыслу
Ремонтные работы на автодороге Тараз – Талас - Суусамыр завершат в 2017 году
Нам любые дороги дороги   
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!