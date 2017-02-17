Кто заплатит за Верхненарынский каскад?

Кыргызстан и Россия никак не могут договориться, сколько денег следует выплатить за недостроенный Верхненарынский каскад ГЭС. Названа цифра в $39–37 миллионов, однако объяснить, откуда она взялась, энергетики двух стран не могут. Одни говорят, что именно такую сумму выделили на строительство, другие сомневаются, что за короткий период можно было потратить столько денег.

Между тем ИА «24.kg» стали известны подробности последней двусторонней встречи, где представители российской компании «РусГидро» потребовали вернуть средства в марте. Ни о каком независимом аудите они и слышать не хотят.

Как все начиналось

О строительстве каскада на реке Нарын договаривались президенты двух стран. В сентябре 2012 года во время официального визита Владимира Путина в КР подписали соглашение. Тогда, напомним, Россия списала Кыргызстану долг практически в $500 миллионов, а совместный проект стоимостью $410–425 миллионов решили реализовать на паритетных условиях.

Стороны четко оговорили условия сотрудничества: посторонних в проект не принимают. Каскад Нарынских ГЭС - сугубо кыргызско-российское детище.

Кыргызстан предоставляет водноэнергетический потенциал, огранкой которого займется Россия. Выработанную энергию планировалось экспортировать в Казахстан и Китай.

Власти Кыргызстана понимали, что проект больше политический, чем экономический, поэтому хвалили российскую сторону как могли.

«История кыргызской энергетики стала частью судеб тысяч граждан России, республик бывшего Союза. Они самоотверженно трудились, поэтому мы в большом долгу перед ними, — отметил Алмазбек Атамбаев, зачитывая послание к потомкам. — Символично, что теперь дети и внуки российских энергетиков, совершивших вместе с нами энергетический прорыв в прошлом столетии, прибыли сюда, чтобы помочь Кыргызстану обрести настоящую энергетическую независимость, стать надежным партнером и крупным производителем и экспортером электроэнергии в регионе. Это было бы невозможно без поддержки президента России, его политической воли и мудрости».

При закладке капсулы тогдашний председатель правления «РусГидро» Евгений Дод бросил в бетон дорогие часы. Алмазбек Атамбаев свои пожалел, но пообещал подарить Доду новые часы. Ни одна из сторон не предполагала, что проект будет похоронен, как те часы, а их владельца заключат под стражу.

Часы и миллионы Дода

Евгений Дод входил в топ самых высокооплачиваемых менеджеров России, который несколько лет подряд возглавляет Алексей Миллер. После ареста он пропал из списка миллионеров.

Доходы бывшего руководителя «РусГидро» немногим меньше, чем у главы «Газпрома». Много лет он был под покровительством другого влиятельного миллионера России — президента «Роснефти» Игоря Сечина.

В 2011 году, будучи вице-премьер-министром , Игорь Сечин, возглавлявший на выборах в Госдуму ставропольский список «Единой России», приехал на торжественную закладку первого кубометра бетона в основание Барсучковской малой ГЭС.

Как сообщают российские СМИ, его сопровождал Евгений Дод. По традиции он и там оставил дорогие часы. Правда, позже признался, что это китайская подделка. Но мало кто поверил, что топ-менеджер с годовым вознаграждением в $6–7 миллионов наденет китайские часы: потерять настоящие Vacheron Constantin стоимостью 1–3 миллиона рублей для него не самая большая беда.

В июне 2016 года Дода арестовали за выписанные самому себе чрезмерные бонусы за работу в «РусГидро». Вину он не признал, но моментально компенсировал ущерб в 73 миллиона рублей. Ранее его отчитывали на высшем уровне за хищения на Загорской ГАЭС-2 .

Президент Кыргызстана считает, что Россия могла найти ресурсы и построить Нарынский каскад ГЭС. «Обидно, когда страна подписывает соглашение, ратифицирует его, а потом отказывается реализовывать. На Владимира Путина нет обид. Перед тем как мы денонсировали соглашение, он четыре раза приглашал меня на разговор. И каждый раз отмазка. Но я считаю, если дал слово, надо его выполнять», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Причина денонсации

Реализация проекта шла медленно. То кыргызская сторона не могла решить вопрос с отводом земель, то российская — с финансированием. Позже представители «РусГидро» решили изменить заранее оговоренные условия игры.

Россия потребовала от Кыргызстана взять коммерческий кредит для возведения Верхненарынского каскада ГЭС. В 2016-м планировали запустить первый агрегат, однако из-за недостатка средств план строительства в 2015 году так и не выполнили.

В прошлом году в России начались финансовые проблемы. Из-за этого «РусГидро» не смогло выполнить свои обязательства. Айбек Калиев

«Кроме того, российская сторона требовала внести ряд изменений в соглашение, — рассказал глава Национального энергохолдинга. — В частности, от нас требовали, чтобы мы покупали электроэнергию. Хотя изначально речь шла об экспорте. Потом от нас потребовали гарантий, что кыргызская сторона обязательно будет покупать электроэнергию».

Позже выяснилось, что «РусГидро» не сможет взять льготный кредит под 2,5 процента. «Нам предложили взять коммерческий кредит под 8–10 процентов. Если бы ставки кредита были 8–10 процентов, то цена электроэнергии возросла бы до 9–10 центов за киловатт-час . В этом случае покупать электроэнергию было бы нереально», — отметил Айбек Калиев.

После этого Кыргызстан решил пойти на денонсацию соглашения. Автоматически возник вопрос возврата потраченных средств. За это время уже успели построить вахтовый поселок, бетонный завод, протянуть линии электропередачи, обустроить подъездные пути.

Кому принадлежит каскад

Ситуация накалилась из-за того, что «РусГидро» пригрозило Кыргызстану арбитражем. Отечественные энергетики настаивают на проведении международного аудита, так как сомневаются, по назначению ли потрачены средства.

Нынешний председатель правления российской компании Николай Шульгинов в одном из интервью признался: «Я с самого начала считал, что проект неэффективен именно для «РусГидро». Сейчас перед нами стоит задача выйти из него и сделать все, чтобы вернуть деньги, которые мы туда вложили».

По его словам, для компании это нестандартная ситуация, и пока взаимоприемлемого решения с кыргызской стороной достичь не удалось. «Мы продолжаем изучать различные варианты решения вопроса и готовим пакет соответствующих предложений. Речь идет о возврате $39 миллионов. Это основной долг плюс проценты. В международный арбитраж пока не обращались», — сказал он.

Национальный энергохолдинг настаивает на проведении независимого аудита. Но, судя по тому, как прошли последние переговоры, Кыргызстан может не добиться его проведения. Чиновники не смогли ответить на вопросы «РусГидро», препираясь друг с другом, в итоге россияне пришли к выводу, что кыргызская сторона не может договориться между собой и не понимает, во что вляпалась.

Вероятнее всего, Кыргызстану придется отдать долг уже в марте.

Непонятно, кто будет возвращать деньги. Средства поступали в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» , которого уже практически не существует. На переговоры ездят представители энергохолдинга и Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. Они честно признаются: отчета, на что потрачены деньги, у них нет, чиновники опираются на информацию от россиян. Не смогли отчитаться за полученные деньги и «Электрические станции».

Не могут проверить, как шло строительство, ни Генеральная прокуратура, ни Счетная палата, так как доли в проекте разделены пополам. Уполномоченные органы Кыргызстана могут дать оценку рациональности использования средств только по завершенному строительству, а ВНК заморожен.

ЗАО «Верхненарынские ГЭС» является оператором проекта строительства каскада. Доли в уставном капитале разделены в паритетном порядке между ОАО «РусГидро» и ОАО «Электрические станции».

Кыргызстану придется вернуть деньги. Но сможет ли республика отстоять свои интересы и добиться международной оценки? Вопрос спорный…