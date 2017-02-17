Нацбанк Кыргызстана за год отозвал лицензии у 13 обменок

В 2016 году за систематическое нарушение нормативных правовых актов и неисполнение требований Национального банка Кыргызстана отозваны лицензии у 13 обменных бюро. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

В последние годы число обменных бюро в Кыргызстане увеличивается. Так, на начало 2016 года их в стране было 394 — на 65 больше, чем в 2015-м .

В 2016 году по итогам проверок за работу без лицензии при обмене валюты оштрафовали 69 человек.

В Национальном банке просят граждан обращаться к ним с заявлениями в случае нарушения обменными бюро законов и правил валютного рынка.