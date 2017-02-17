10:00
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

Нацбанк Кыргызстана за год отозвал лицензии у 13 обменок

В 2016 году за систематическое нарушение нормативных правовых актов и неисполнение требований Национального банка Кыргызстана отозваны лицензии у 13 обменных бюро. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

В последние годы число обменных бюро в Кыргызстане увеличивается. Так, на начало 2016 года их в стране было 394 — на 65 больше, чем в 2015-м.

В 2016 году по итогам проверок за работу без лицензии при обмене валюты оштрафовали 69 человек.

В Национальном банке просят граждан обращаться к ним с заявлениями в случае нарушения обменными бюро законов и правил валютного рынка.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44853/
просмотров: 802
Версия для печати
Материалы по теме
Активы банков Кыргызстана за год выросли всего на 0,1 процента
Международные резервы Кыргызстана за месяц увеличились на $14 миллионов
Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 2016 году в 2,1 процента
Национальный банк КР решил сохранить размер учетной ставки на уровне 6 процентов
В Кыргызстане планируют ввести специальную программу финансовой грамотности
Представитель Нацбанка не увидел в Кыргызстане кризиса
С начала года Нацбанк Кыргызстана продал 53 килограмма золота
Национальный банк оставил 10-процентную учетную ставку
Насиба Имаралиева: Нацбанк принимает меры для сокращения уровня долларизации экономики Кыргызстана
На 1 октября международные резервы Нацбанка КР составили $1 миллиард 843,2 миллиона
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!