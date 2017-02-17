10:00
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

На 9,7 процента выросла экономика Кыргызстана по итогам января

В январе 2017 года объем ВВП Кыргызстана, характеризующий состояние экономики страны, вырос на 7,9 процента. Такие данные сегодня представил Национальный статистический комитет.

За счет чего растет экономика

ВВП Кыргызстана в январе сложился в сумме 23,6 миллиарда сомов. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор — 21,3 миллиарда сомов, что на 5 процентов больше аналогичного показателя 2016 года.

Отмечается, что на рост ВВП повлияло увеличение объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Однако вклад в формирование ВВП страны отраслей не меняется. По-прежнему почти наполовину он формируется за счет сферы услуг.

Отметим, что показатели января более чем оптимистичные. В январе 2016 года наблюдалось рекордное падение объемов экономики — на 10,7 процента. Это было связано с уменьшением объемов производства на месторождении Кумтор.

Чем живет промышленность

Объем промышленного производства составил 14,7 миллиарда сомов и вырос на рекордные 33,8 процента по сравнению с данными 2016 года. Без учета Кумтора — 10,1 миллиарда сомов с ростом на 29,5 процента.

Заведующая отделом сводных работ и распространения статистической информации Нацстаткома Чинара Турдубаева сообщила, что показатели связаны с низким уровнем промышленного производства в январе 2016 года. Если сравнить показатели января 2017-го и декабря 2017-го, то отмечается падение на 35 процентов.

При этом в январе 2017 года увеличилось производство сахара. В Нацстаткоме отмечают, что в первые месяцы 2016 года его не производили вовсе. А вот в 2017 году из-за большого урожая сахарной свеклы производство продолжилось и в январе. Сладкий корень будут перерабатывать и в феврале.

В первый месяц 2017 года отмечено снижение по сравнению с январем 2016-го производства цемента, выпуска трикотажных изделий и хлопкового волокна. Отмечено снижение инвестиций в основной капитал при строительстве объектов сельского хозяйства, обрабатывающих производств, жилья.

Цены растут

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года инфляция в потребительском секторе составила 1 процент. Максимальный рост цен (на 1,6 процента) зафиксировали в Нарынской области. Умеренный рост (на 0,8 процента) отмечен в Бишкеке, где подорожали непродовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия.

Больше всего подорожали услуги (на 1,9 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1,3 процента), непродовольственные товары (на 0,2 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 0,7 процента).

По итогам января инфляция в Кыргызстане стала самой высокой среди стран Евразийского экономического союза.

Экспорт растет, импорт падает

В 2016 году отмечен рост экспортных поставок по сравнению с 2015-м. В основном это связано с увеличением вывоза драгоценных металлов и полезных ископаемых.

Вместе с этим снизился импорт на 3,7 процентов. Это связано с уменьшением объемов ввоза транспортных средств в 1,7 раза, удобрений — на 42,3 процента, фармацевтической продукции — на 22,8 процента, бумаги, картона и изделий из них — на 19,4 процента, мыломоющих средств — на 22,3 процента.

В то же время вырос импорт обуви (в 2,9 раза), химических штапельных волокон (в 1,9 раза), одежды (в 1,8 раза) и древесины — на 42 процента.

Объем взаимной торговли со странами ЕАЭС по итогам 2016 года сложился в сумме ,9 миллиарда и по сравнению с 2015 годом сократился на 18,6 процента.

При этом экспорт увеличился на 4,3 процента, а импорт сократился на 23,1 процента. Наибольшая доля взаимной торговли пришлась на Россию (более 53 процентов) и Казахстан (более 44 процентов). В эти страны мы больше поставили фасоли, минеральной воды, фруктов и трикотажа. Импортировать из России и Казахстана стали больше лесоматериалов, напитков, кондитерских изделий, молока и молочных продуктов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44821/
просмотров: 1407
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан улучшил положение в «Индексе экономической свободы»
Чиновники Кыргызстана уверяют, что не повысят тарифы на свет и тепло
Госдолг Кыргызстана в 2016 году достиг $4,1 миллиарда
Выпуск парфюмерии в Кыргызстане хотят удешевить
В Кыргызстане продолжается отток капитала
Итоги года от правительства: в Кыргызстане преодолели спад экономики
Снижение швейного производства в Кыргызстане правительство списало на неверные статданные
В Кыргызстане выберут лучшего экспортера
Депутаты помогут развитию парфюмерии в Кыргызстане
Новый Налоговый кодекс Кыргызстана еще больше предпринимателей загонит в тень
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!