На 9,7 процента выросла экономика Кыргызстана по итогам января

В январе 2017 года объем ВВП Кыргызстана, характеризующий состояние экономики страны, вырос на 7,9 процента. Такие данные сегодня представил Национальный статистический комитет.

За счет чего растет экономика

ВВП Кыргызстана в январе сложился в сумме 23,6 миллиарда сомов. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор — 21,3 миллиарда сомов, что на 5 процентов больше аналогичного показателя 2016 года.

Отмечается, что на рост ВВП повлияло увеличение объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Однако вклад в формирование ВВП страны отраслей не меняется. По-прежнему почти наполовину он формируется за счет сферы услуг.

Отметим, что показатели января более чем оптимистичные. В январе 2016 года наблюдалось рекордное падение объемов экономики — на 10,7 процента. Это было связано с уменьшением объемов производства на месторождении Кумтор.

Чем живет промышленность

Объем промышленного производства составил 14,7 миллиарда сомов и вырос на рекордные 33,8 процента по сравнению с данными 2016 года. Без учета Кумтора — 10,1 миллиарда сомов с ростом на 29,5 процента.

Заведующая отделом сводных работ и распространения статистической информации Нацстаткома Чинара Турдубаева сообщила, что показатели связаны с низким уровнем промышленного производства в январе 2016 года. Если сравнить показатели января 2017-го и декабря 2017-го , то отмечается падение на 35 процентов.

При этом в январе 2017 года увеличилось производство сахара. В Нацстаткоме отмечают, что в первые месяцы 2016 года его не производили вовсе. А вот в 2017 году из-за большого урожая сахарной свеклы производство продолжилось и в январе. Сладкий корень будут перерабатывать и в феврале.

В первый месяц 2017 года отмечено снижение по сравнению с январем 2016-го производства цемента, выпуска трикотажных изделий и хлопкового волокна. Отмечено снижение инвестиций в основной капитал при строительстве объектов сельского хозяйства, обрабатывающих производств, жилья.

Цены растут

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года инфляция в потребительском секторе составила 1 процент. Максимальный рост цен (на 1,6 процента) зафиксировали в Нарынской области. Умеренный рост (на 0,8 процента) отмечен в Бишкеке, где подорожали непродовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия.

Больше всего подорожали услуги (на 1,9 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1,3 процента), непродовольственные товары (на 0,2 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 0,7 процента).

По итогам января инфляция в Кыргызстане стала самой высокой среди стран Евразийского экономического союза.

Экспорт растет, импорт падает

В 2016 году отмечен рост экспортных поставок по сравнению с 2015-м . В основном это связано с увеличением вывоза драгоценных металлов и полезных ископаемых.

Вместе с этим снизился импорт на 3,7 процентов. Это связано с уменьшением объемов ввоза транспортных средств в 1,7 раза, удобрений — на 42,3 процента, фармацевтической продукции — на 22,8 процента, бумаги, картона и изделий из них — на 19,4 процента, мыломоющих средств — на 22,3 процента.

В то же время вырос импорт обуви (в 2,9 раза), химических штапельных волокон (в 1,9 раза), одежды (в 1,8 раза) и древесины — на 42 процента.

Объем взаимной торговли со странами ЕАЭС по итогам 2016 года сложился в сумме ,9 миллиарда и по сравнению с 2015 годом сократился на 18,6 процента.

При этом экспорт увеличился на 4,3 процента, а импорт сократился на 23,1 процента. Наибольшая доля взаимной торговли пришлась на Россию (более 53 процентов) и Казахстан (более 44 процентов). В эти страны мы больше поставили фасоли, минеральной воды, фруктов и трикотажа. Импортировать из России и Казахстана стали больше лесоматериалов, напитков, кондитерских изделий, молока и молочных продуктов.