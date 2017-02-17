Для весенних полевых работ есть только 12 тысяч тонн ГСМ из необходимых 42

Для весенних полевых работ на сегодня имеется только 12 тысяч тонн ГСМ из необходимых 42. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, готовность к весенним работам не на должном уровне.

Готовность сельхозтехники сегодня только 70 процентов. В Джалал-Абадской области этот показатель 52 процента, в Иссык-Кульской - 55. Сооронбай Жээнбеков

На недостаточном уровне и обеспеченность семенами.