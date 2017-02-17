10:00
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

Для весенних полевых работ есть только 12 тысяч тонн ГСМ из необходимых 42

Для весенних полевых работ на сегодня имеется только 12 тысяч тонн ГСМ из необходимых 42. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, готовность к весенним работам не на должном уровне.

Готовность сельхозтехники сегодня только 70 процентов. В Джалал-Абадской области этот показатель 52 процента, в Иссык-Кульской - 55.

Сооронбай Жээнбеков

На недостаточном уровне и обеспеченность семенами.

«В Нарынской области крестьяне обеспечены семенами на 77 процентов, в Таласской и в Баткене — на 80 процентов. И только в Ошской и Иссык-Кульской областях — 100 процентов», — сказал глава кабмина.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44770/
просмотров: 1023
Версия для печати
Материалы по теме
Нефтеперерабатывающим заводам Кыргызстана не хватает сырья
Ирригационную систему за 28 миллиардов сомов построят в Баткенской области
Бензин может и не подешеветь в Кыргызстане
Для заводов в Кара-Балте и Токмаке нет нефти
На 2–2,5 сома подешевеет бензин в Кыргызстане
В Баткенской области строится биофабрика для защиты сельхозкультур
«Джунда» не сможет экспортировать ГСМ из беспошлинной российской нефти
В Кыргызстане дорожают бензин и дизельное топливо
В Кыргызстане выросли цены на топливо
В 2016 году в КР закупочная цена на фасоль выросла вдвое
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!