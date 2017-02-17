Дорога Бишкек —
Кредитные деньги на ремонт есть. Но донор проекта продолжает упрямо лоббировать претендента, который не выполнил условия тендера.
Министры меняются, проблемы остаются
После скандала вокруг проекта реконструкции дороги Бишкек —
Его приказом от 22 ноября 2016 года Эркинбек Осоев освобожден от должности руководителя рабочей группы. Однако в ее составе заместитель министра транспорта. А вот руководителем рабочей группы стал Мелисбек Алыпсатаров, которого с этой должности снял Замирбек Айдаров. Именно Алыпсатаров написал письмо в ГКНБ и обвинил
Также в рабочую группу вошел небезызвестный Кубанычбек Мамаев. Он тоже лишился портфеля — руководителя Группы реализации инвестиционных проектов Минтранса. Правда, большим начальником Кубанычбек Мамаев перестал быть с 1 января 2017 года. На момент выхода приказа (22 ноября 2016 года) он еще был главой ГРИП, но в документе его должность
Есть и еще один любопытный документ. Письмо из Азиатского банка развития министру финансов Кыргызстана Адылбеку Касымалиеву. В нем речь об обязательном увеличении суммы банковской гарантии до 20 процентов от стоимости проекта. Ее претендент с наименьшей ценой — китайская компания China Railway № 5 — должна поместить либо на счет в любом банке Кыргызстана, либо в банке КНР, который имеет корреспондентский счет в нашей стране. Ответ от China Railway № 5 до сих пор не получен.
Тендер еще не выиграли, а условия уже ставят
Вместо того чтобы отклонить заявку
В распоряжении ИА «24.kg» оказался протокол заседания рабочей группы по проведению контрактных переговоров по проекту реконструкции дороги Бишкек —
Так, компания отказалась подписать протокол о завершении контрактных переговоров. Свои действия China Railway № 5 объясняет тем, что считает единственно приемлемыми ценовыми индексами по всем позициям проекта только данные Национального статистического комитета КР. Если же Минтранс с таким положением не согласен, то они могут увеличить на свое усмотрение цену контракта.
Также настойчиво предлагаемый АБР претендент не выдержал требование по диапазону весовых коэффициентов. А ведь эти значения рассчитаны и представлены консультантом проекта по правилам донора. Пункт о возможной корректировке цен в проекте применяется с учетом руководства АБР по закупкам на основе расчетов компании Eptisa. А она, в свою очередь, делала корректировку по тем ценам, которые представил претендент с наименьшей ценой.
Возникли проблемы и с консультантами проекта, которые значительно задержали подготовку документации по контрактным переговорам. Более того, представить нужные таблицы с весовыми коэффициентами консультант смог лишь со второй попытки. При этом устно было сказано, что первый вариант был лишь черновым. Хотя ранее об этом ничего не сообщалось.
А ведь в АБР и раньше представлялась информация о том, что персонал
Худшие прогнозы сбываются
Так как претендент с наименьшей ценой не смог предложить обоснованных возражений по базовым ценам и весовым коэффициентам, Минтранс предложил два возможных варианта событий. Либо China Railway № 5 соглашается с выставленными условиями, либо контрактные переговоры прекращаются. Также рабочая группа предложила запросить у АБР возможность отклонения заявки претендента с наименьшей ценой, так как срок его тендерной заявки истекает 8 января 2017 года. Точнее, уже истек. Вчера.
Использование коэффициентов China Railway № 5 с учетом корректировки цен приведет к значительному необоснованному удорожанию строительных работ и их возможному срыву из-за дефицита бюджета.
Минтранс направил в Азиатский банк развития письмо, где указал на проблемы. China Railway № 5 настаивает на использовании весовых коэффициентов из своего тендерного предложения. Все бы ничего, да только эти данные представлены без обоснования и привязки к физическим величинам. Кроме того, предложенные цифры не соответствуют условиям тендера.
Проект еще не запущен, а уже начинают сбываться худшие прогнозы экспертов. По расчетам специалистов Группы реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Минтранса, за счет корректировки на действующие цены стоимость проекта уже увеличивается на $23,1 миллиона. Учитывая рост цен в будущем, корректировка может быть еще более значительной. Получается, что создается риск дефицита бюджета и срыва завершения проекта.
Минтранс предложил China Railway № 5 ориентироваться в расчетах на публичные индексы цен в США. Однако претендент заявил, что ему более приемлемы цены Китая и Казахстана. Наши чиновники уже и с этим рады бы согласиться, но China Railway № 5 не может представить конкретные источники определения цен. Да еще и сменил своего официального представителя в контрактных переговорах, затягивая процесс.
Донор стоит на своем
Ответ на письмо Минтранса заместителю главы ведомства Эркинбеку Осоеву из АБР приходит 23 января 2017 года. С таким букетом проблем стоит ждать согласия на отклонение заявки China Railway № 5. Но нет. Несмотря на очевидные проблемы и затягивание сроков реализации проекта, директор отдела транспорта и коммуникаций Департамента АБР по Центральной и Западной Азии Циахонг Янг предлагает Минтрансу и тендерной комиссии продолжить переговоры с претендентом по весовым коэффициентам.
«В отношении источника индекса цен просим запросить претендента предоставить общедоступные источники и подтвердить, что они публикуются регулярно. Министерство транспорта и дорог может также разузнать и предложить другие источники индексов цен, которые необходимо обсудить в ходе переговоров», — говорится в официальном письме кредитора.
Также в АБР напомнили, что «необходимо присудить контракт на дату или до истечения срока действия тендерных заявок, то есть 8 февраля 2017 года».
Упорство, с которым АБР проталкивает в контракт нужную компанию, поражает. Неужели желание отдать контракт определенной компании важнее, чем успешность проекта?
А ведь деньги Азиатского банка развития — не безвозмездная помощь. Это кредит, по которому будем рассчитываться мы и наши дети. И в итоге все более вероятным становится вариант, когда деньги будем платить за провальный проект и отсутствие нормальной дороги.