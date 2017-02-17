Дорога Бишкек — Кара-Балта , которую обещали отремонтировать, по-прежнему в колдобинах. Скоро ездить по ней можно будет только на танке.

Кредитные деньги на ремонт есть. Но донор проекта продолжает упрямо лоббировать претендента, который не выполнил условия тендера.

Министры меняются, проблемы остаются

После скандала вокруг проекта реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта должности лишился министр транспорта и дорог Замирбек Айдаров. Сменивший его Жамшитбек Калилов в первую очередь занялся тем, что изменил состав рабочей группы по проведению переговоров по проекту.

Его приказом от 22 ноября 2016 года Эркинбек Осоев освобожден от должности руководителя рабочей группы. Однако в ее составе заместитель министра транспорта. А вот руководителем рабочей группы стал Мелисбек Алыпсатаров, которого с этой должности снял Замирбек Айдаров. Именно Алыпсатаров написал письмо в ГКНБ и обвинил экс-министра в лоббировании интересов China Railway № 5.

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Также в рабочую группу вошел небезызвестный Кубанычбек Мамаев. Он тоже лишился портфеля — руководителя Группы реализации инвестиционных проектов Минтранса. Правда, большим начальником Кубанычбек Мамаев перестал быть с 1 января 2017 года. На момент выхода приказа (22 ноября 2016 года) он еще был главой ГРИП, но в документе его должность почему-то звучит как «инженер по туннелям и эстакадным мостам проектного института «Кырыздортранспроект». Руководителем именно этого учреждения, к слову, был до назначения на должность сам Жамшитбек Калилов.

Есть и еще один любопытный документ. Письмо из Азиатского банка развития министру финансов Кыргызстана Адылбеку Касымалиеву. В нем речь об обязательном увеличении суммы банковской гарантии до 20 процентов от стоимости проекта. Ее претендент с наименьшей ценой — китайская компания China Railway № 5 — должна поместить либо на счет в любом банке Кыргызстана, либо в банке КНР, который имеет корреспондентский счет в нашей стране. Ответ от China Railway № 5 до сих пор не получен.

Тендер еще не выиграли, а условия уже ставят

Вместо того чтобы отклонить заявку из-за нежелания платить увеличенную банковскую гарантию, Азиатский банк развития настоятельно рекомендовал Минтрансу начать контрактные переговоры с China Railway № 5, чтобы уточнить все детали проекта. И тут начинается самое интересное.

В распоряжении ИА «24.kg» оказался протокол заседания рабочей группы по проведению контрактных переговоров по проекту реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта от 4 января 2017 года. В документе сказано, что претендент с наименьшей ценой — китайская компания China Railway № 5 — официально еще не выиграла тендер на реконструкцию дороги, но уже сейчас диктует свои условия. Более того, в China Railway № 5 не соглашаются не только с рекомендациями кыргызских чиновников, но и донора проекта.

Так, компания отказалась подписать протокол о завершении контрактных переговоров. Свои действия China Railway № 5 объясняет тем, что считает единственно приемлемыми ценовыми индексами по всем позициям проекта только данные Национального статистического комитета КР. Если же Минтранс с таким положением не согласен, то они могут увеличить на свое усмотрение цену контракта.

Также настойчиво предлагаемый АБР претендент не выдержал требование по диапазону весовых коэффициентов. А ведь эти значения рассчитаны и представлены консультантом проекта по правилам донора. Пункт о возможной корректировке цен в проекте применяется с учетом руководства АБР по закупкам на основе расчетов компании Eptisa. А она, в свою очередь, делала корректировку по тем ценам, которые представил претендент с наименьшей ценой.

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Возникли проблемы и с консультантами проекта, которые значительно задержали подготовку документации по контрактным переговорам. Более того, представить нужные таблицы с весовыми коэффициентами консультант смог лишь со второй попытки. При этом устно было сказано, что первый вариант был лишь черновым. Хотя ранее об этом ничего не сообщалось.

А ведь в АБР и раньше представлялась информация о том, что персонал компании-консультанта задержал подготовку тендерной и проектно-сметной документации по проекту. А задержка тендерных процедур связана с непредоставлением или запоздалым предоставлением информации тендерной комиссии консультантом. Но донор продолжает все ошибки и сложности проекта списывать на кыргызских чиновников.

Худшие прогнозы сбываются

Так как претендент с наименьшей ценой не смог предложить обоснованных возражений по базовым ценам и весовым коэффициентам, Минтранс предложил два возможных варианта событий. Либо China Railway № 5 соглашается с выставленными условиями, либо контрактные переговоры прекращаются. Также рабочая группа предложила запросить у АБР возможность отклонения заявки претендента с наименьшей ценой, так как срок его тендерной заявки истекает 8 января 2017 года. Точнее, уже истек. Вчера.

Использование коэффициентов China Railway № 5 с учетом корректировки цен приведет к значительному необоснованному удорожанию строительных работ и их возможному срыву из-за дефицита бюджета.

Минтранс направил в Азиатский банк развития письмо, где указал на проблемы. China Railway № 5 настаивает на использовании весовых коэффициентов из своего тендерного предложения. Все бы ничего, да только эти данные представлены без обоснования и привязки к физическим величинам. Кроме того, предложенные цифры не соответствуют условиям тендера.

Проект еще не запущен, а уже начинают сбываться худшие прогнозы экспертов. По расчетам специалистов Группы реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Минтранса, за счет корректировки на действующие цены стоимость проекта уже увеличивается на $23,1 миллиона. Учитывая рост цен в будущем, корректировка может быть еще более значительной. Получается, что создается риск дефицита бюджета и срыва завершения проекта.

Минтранс предложил China Railway № 5 ориентироваться в расчетах на публичные индексы цен в США. Однако претендент заявил, что ему более приемлемы цены Китая и Казахстана. Наши чиновники уже и с этим рады бы согласиться, но China Railway № 5 не может представить конкретные источники определения цен. Да еще и сменил своего официального представителя в контрактных переговорах, затягивая процесс.

Донор стоит на своем

Ответ на письмо Минтранса заместителю главы ведомства Эркинбеку Осоеву из АБР приходит 23 января 2017 года. С таким букетом проблем стоит ждать согласия на отклонение заявки China Railway № 5. Но нет. Несмотря на очевидные проблемы и затягивание сроков реализации проекта, директор отдела транспорта и коммуникаций Департамента АБР по Центральной и Западной Азии Циахонг Янг предлагает Минтрансу и тендерной комиссии продолжить переговоры с претендентом по весовым коэффициентам.

«В отношении источника индекса цен просим запросить претендента предоставить общедоступные источники и подтвердить, что они публикуются регулярно. Министерство транспорта и дорог может также разузнать и предложить другие источники индексов цен, которые необходимо обсудить в ходе переговоров», — говорится в официальном письме кредитора.

Также в АБР напомнили, что «необходимо присудить контракт на дату или до истечения срока действия тендерных заявок, то есть 8 февраля 2017 года».

Упорство, с которым АБР проталкивает в контракт нужную компанию, поражает. Неужели желание отдать контракт определенной компании важнее, чем успешность проекта?

А ведь деньги Азиатского банка развития — не безвозмездная помощь. Это кредит, по которому будем рассчитываться мы и наши дети. И в итоге все более вероятным становится вариант, когда деньги будем платить за провальный проект и отсутствие нормальной дороги.