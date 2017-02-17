Нефтеперерабатывающим заводам Кыргызстана не хватает сырья

Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана испытывают большие трудности по обеспечению сырьем в необходимых объемах. Об этом сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечено, что основными стратегическими поставщиками заводов являются компании из России и Казахстана.

Поставки нефти из РФ нерентабельны, поскольку стоимость сырья входит в российские вывозные таможенные пошлины.

В Кыргызстане действует пять крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые планируют в 2017 году переработать 650 тысяч тонн сырья. Внутренний рынок будет обеспечен за счет местных заводов.

Госкомитет просит Минэнерго России пересмотреть предлагаемые объемы импорта нефтяного сырья и нефтепродуктов и установить их на уровне не ниже 300 тысяч тонн нефтяного сырья, 500 тысяч тонн бензина и 350 тысяч тонн дизельного топлива.