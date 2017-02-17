10:01
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Экономика

Нефтеперерабатывающим заводам Кыргызстана не хватает сырья

Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана испытывают большие трудности по обеспечению сырьем в необходимых объемах. Об этом сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечено, что основными стратегическими поставщиками заводов являются компании из России и Казахстана.

Поставки нефти из РФ нерентабельны, поскольку стоимость сырья входит в российские вывозные таможенные пошлины.

В Кыргызстане действует пять крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые планируют в 2017 году переработать 650 тысяч тонн сырья. Внутренний рынок будет обеспечен за счет местных заводов.

Госкомитет просит Минэнерго России пересмотреть предлагаемые объемы импорта нефтяного сырья и нефтепродуктов и установить их на уровне не ниже 300 тысяч тонн нефтяного сырья, 500 тысяч тонн бензина и 350 тысяч тонн дизельного топлива.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44715/
просмотров: 1595
Версия для печати
Материалы по теме
Для весенних полевых работ есть только 12 тысяч тонн ГСМ из необходимых 42
Бензин может и не подешеветь в Кыргызстане
Для заводов в Кара-Балте и Токмаке нет нефти
На 2–2,5 сома подешевеет бензин в Кыргызстане
«Джунда» не сможет экспортировать ГСМ из беспошлинной российской нефти
В Кыргызстане дорожают бензин и дизельное топливо
В Кыргызстане выросли цены на топливо
Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана просит открыть доступ к рынку ГСМ Казахстана
В Кыргызстане растет цена на ГСМ
В апреле топливо в Кыргызстане может подорожать на 7-10 процентов
Популярные новости
&laquo;Умные&raquo; счетчики в&nbsp;Кыргызстане научились обманывать хозяев «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев
Кто заплатит за&nbsp;Верхненарынский каскад? Кто заплатит за Верхненарынский каскад?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов Дорога Бишкек — Кара-Балта. Сhina Railway стала дороже конкурентов
Выяснили, почему не&nbsp;совпадают данные Кыргызстана и&nbsp;Китая об&nbsp;импорте товаров Выяснили, почему не совпадают данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!