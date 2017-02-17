Себестоимость электроэнергии в 2016 году в Кыргызстане снизилась

В 2016 году производственная себестоимость киловатт-часа электроэнергии в Кыргызстане составила 43,8 тыйына. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечено, что эта цифра определена без учета импорта. В 2015 году себестоимость составляла 45,4 тыйына за киловатт.

Снижение вызвано уменьшением доли выработки электроэнергии ТЭЦ, а также снижением затрат на импорт.