Себестоимость электроэнергии в 2016 году в Кыргызстане снизилась

В 2016 году производственная себестоимость киловатт-часа электроэнергии в Кыргызстане составила 43,8 тыйына. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.
Отмечено, что эта цифра определена без учета импорта. В 2015 году себестоимость составляла 45,4 тыйына за киловатт.
Снижение вызвано уменьшением доли выработки электроэнергии ТЭЦ, а также снижением затрат на импорт.
За прошедший год выработка электроэнергии ОАО «Электрические станции» составила 12 миллиардов 843,6 миллиона киловатт-часов при плане 13 миллиарда 225,91 миллиона. Выработка сократилась в связи с благоприятными погодными условиями и меньшим потреблением.