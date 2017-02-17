Чиновники Кыргызстана уверяют, что не повысят тарифы на свет и тепло

В Кыргызстане до конца 2017 года тарифы на электроэнергию и тепло для конечных потребителей повышать не будут. Об этом заявил ИА «24.kg» глава Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев.

По его словам, постановлением правительства действительно предусмотрено повышение тарифов на 10 процентов. Однако в настоящее время специалисты готовят поправки, чтобы отменить это решение.

В 2017 году тарифы повышать не будем точно, но готовим тарифную политику на 2018–2021 годы. К этому времени население должно понять, что это неизбежно. Таалайбек Нурбашев

Он отметил, что документально решение пока не закреплено, но сюрприза для населения не будет. «Нельзя повышать тарифы, когда такие низкие зарплаты. Сначала нужно этот вопрос решить», — добавил он.

Следует отметить, что в постановлении правительства прописано: очередное повышение тарифов должно состояться с 1 апреля — на тепловую энергию, с 1 августа — на электричество.