Президент Кыргызстана не подписывает законы из-за дефицита бюджета

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвращает уже второй законопроект из-за отсутствия в бюджете денег на его реализацию. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства вернул с возражениями законопроект о поддержке лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Документ подразумевает вознаграждение в 30 процентов от суммы, которую удалось сэкономить за счет сообщения о коррупции. В правительстве именно эту норму предложили исключить. С кабмином согласился и президент.

«В целом президент поддерживает концепцию законопроекта. Но в связи с тем что у правительства были замечания и предложения, в том числе и по бюджетному финансированию, он наложил на законопроект вето. Алмазбек Атамбаев предлагает создать согласительную группу для доработки законопроекта», — сообщил заместитель министра юстиции Махаматжан Иминов.

Депутаты с предложением главы государства согласились.