В Кыргызстане пенсии не исключили из дохода семей, претендующих на пособия

Президент Кыргызстана не подписал закон об исключении пенсий из совокупного дохода семей, претендующих на получение пособий для детей. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова отметила, что законопроект возвращают повторно. Первый раз его вернули из-за того, что на его реализацию требовалось 3,5 миллиарда сомов.

Документ переработали, снизив сумму расходов до 1,8 миллиарда сомов. Несмотря на это, правительство дало относительно него отрицательное заключение.

Автор законопроекта Кенжебек Бокоев отказался отзывать законопроект и предложил вновь создать согласительную группу. Он напомнил, что законопроект нужен и решит проблемы многих семей в регионах.

Депутат предложил перенести срок введения закона на 2018 год.

Однако представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев заявил, что это невозможно. Документ вернули с формулировкой «отклонить», а не создавать согласительную группу.