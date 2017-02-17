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Экономика

Импорт золотых слитков остался в Кыргызстане налогооблагаемым

Депутаты парламента Кыргызстана отказались освобождать от уплаты налогов с продаж и на добавленную стоимость импорт золотых мерных слитков. Решение принято сегодня на заседании ЖК КР.

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Напомним, инициаторами документа выступили депутаты от фракций СДПК (Дастан Бекешев и Чыныбай Турсунбеков) и «Кыргызстан» (Азизбек Турсунбаев).

Они отмечали, что для снижения уровня долларизации экономики Кыргызстана надо стимулировать развитие в стране новых инструментов инвестирования.

В 2015 году Национальный банк предложил такой инструмент — золотые мерные слитки. Программа пользуется популярностью у населения. Однако проблема в том, что слитки небольшого веса изготавливаются в Казахстане. У госкомпании «Кыргызалтын» нет оборудования для их производства. Они выпускают только слитки весом 100 граммов.

Чтобы слитки стали дешевле, инициаторы законопроекта предложили освободить их импорт от уплаты налогов.

Однако депутаты раскритиковали инициаторов и Национальный банк. Они заявили, что бюджет потеряет более 2 миллионов сомов, а выгоду от закона получат лишь несколько человек.

В итоге против законопроекта проголосовал 71 депутат.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44698/
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