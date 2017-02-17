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Экономика

Производство цемента в Кыргызстане сократилось

После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз сократилось производство цемента. Об этом заявили сегодня на коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

По словам заместителя председателя ГКПЭН Кубана Мырзаканова, на внутренний рынок стал в больших объемах поступать из Казахстана цемент, по сравнению с которым отечественный в ценовом отношении неконкурентоспособен. В итоге сократился объем его выпуска.

Потребность республики в основных строительных материалах — цементе, шифере, извести, кирпиче и железобетонных изделиях — обеспечивается за счет собственного производства.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44685/
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