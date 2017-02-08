Золото и сурьма составляют основу металлургической отрасли Кыргызстана

Практически все показатели роста металлургической отрасли в Кыргызстане являются результатом разработки золоторудного месторождения Кумтор и добычи сурьмы. Об этом заявили на коллегии Госудкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
С вводом золотодобывающего рудника «Кумтор» и аффинажного производства объем выпуска продукции в металлургической отрасли возрос в 15 раз.
В 2016 году добыли 16,4 тонны золота — на 97,8 миллиарда сомов.
В настоящее время золото в республике добывают
Сурьму добывает только