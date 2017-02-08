Золото и сурьма составляют основу металлургической отрасли Кыргызстана

Практически все показатели роста металлургической отрасли в Кыргызстане являются результатом разработки золоторудного месторождения Кумтор и добычи сурьмы. Об этом заявили на коллегии Госудкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

С вводом золотодобывающего рудника «Кумтор» и аффинажного производства объем выпуска продукции в металлургической отрасли возрос в 15 раз.

В 2016 году добыли 16,4 тонны золота — на 97,8 миллиарда сомов.

В настоящее время золото в республике добывают ЗАО «Кумтор Голд Компани» , Ос ОО «KAZ Minerals Bozymchak» , ОАО «Кыргызалтын» (филиалы «Макмалзолото», Рудник «Солтон-сары» , «Терексайский рудник», «Аффинажный завод»).