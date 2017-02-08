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Экономика

В Кыргызстане не могут полностью подсчитать объем швейного производства

В Кыргызстане не могут полностью подсчитать объем швейного производства из-за того, что в секторе задействован малый и средний бизнес, работающий по патенту. Об этом заявили сегодня на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

По итогам 2016 года одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий произведено на 5 миллиардов 163,2 миллиона сомов,

В текстильной отрасли швейное производство занимает 70 процентов. На долю индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной основе, приходится около 80 процентов от всего объема швейной продукции.

По словам заместителя председателя ГКПЭН Кубана Мырзаканова, точной статистики нет из-за того, что в основном в швейной отрасли работают индивидуальные предприниматели, а статистические органы не учитывают их данные. Не учитываются и объемы поставок швейной продукции в Россию и Казахстан через рынок «Дордой».

ГКПЭН ведет переговоры с Налоговой службой, чтобы на ежемесячной основе получать данные для формирования полной статистики.

По официальным данным, с 2013 года объемы производства в швейной отрасли падают. Это связано с мировым финансовым кризисом и снижением покупательной способности в России и Казахстане.

Вместе с тем заказов все равно много. Производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме и ощущается нехватка рабочих.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44681/
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