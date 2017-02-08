В диверсии против Кыргызстана обвинили Министерство экономики

Депутат парламента обвинила Министерство экономики в диверсии против Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Айнуру Алтыбаева.

Она осталась недовольной тем, что Нацбанк страны не может по соглашению покупать золото, добытое на месторождении Кумтор. Она напомнила, что из 341 тонны кумторовского золота Кыргызстану вернулись лишь чуть более 100 тонн.

«Это неправильная позиция. Золото добывается у нас, но мы сами не можем им пользоваться. А Министерство экономики еще и ухудшает ситуацию, выдавая лицензии на вывоз золотосодержащей руды», — заявила депутат.

Вы ведете подрывную, диверсионную деятельность. Чем еще можно объяснить ваше упорное нежелание ввести экспортную пошлины на вывоз руды драгоценных металлов? Айнуру Алтыбаева

«Можно было еще пять лет назад ввести пошлины и на деньги, которые мы бы получили, построить золотоизвлекательную фабрику», — уверена Айнуру Алтыбаева.

Сегодня депутаты рассматривали законопроект, по которому предлагается освободить от уплаты налогов импорт золотых мерных слитков. Ряд депутатов высказались резко против. Они призвали развивать производство золота и рынок драгоценных металлов в стране, а не ввозить слитки из других государств.