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Экономика

Казахстан разрешил провоз еще 86 наименований товаров из Кыргызстана

Казахстан расширил перечень товаров, разрешенных к перемещению по его территории. С 1 января в него дополнительно включено 86 наименований товаров. Такие данные приводят в правительстве Кыргызстана.

От заместителя премьер-министра Казахстана пришло официальное письмо. В нем отмечено, что транзит готовой молочной, мясной и рыбной продукции из Кыргызстана в Россию будет осуществляться в прежнем режиме.

Для увеличения товарооборота Казахстан разрешил транзит 40 групп кыргызских товаров всеми видами транспорта и 46 групп товаров — в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах.

Также Министерство сельского хозяйства соседней страны просит считать свое письмо от 31 декабря 2016 года о запрете на провоз кыргызских товаров автомобильным транспортом недействительным. В ведомстве подчеркивают, что в этом документе использованы неточные формулировки.

Также власти Казахстана поддерживают расширение списка предприятий Казахстана, которым разрешены поставки товаров в страны Евразийского экономического союза. Минсельхоз страны просит направить список таких компаний для включения в реестр.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/44536/
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