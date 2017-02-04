Экспорт товаров из Украины в Кыргызстан и Казахстан стал дороже

Экспортировать товары из Украины в Кыргызстан и Казахстан стало дороже из-за запрета России на транзит. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что потери Украины по этой причине в 2016 году составили $400 миллионов. Такие данные приводит Министерство экономического развития страны.

Дополнительные потери насчитывают 0,3 процента ВВП страны. Предложенные альтернативные маршруты через Иран и Азербайджан делают транзит дороже на 25–30 процентов.

В ближайшее время объем торговли Украины с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном продолжит снижаться.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзит украинских товаров через свою территорию. Поводом для этого послужило соглашение между Украиной и Европейским союзом о создании зоны свободной торговли. Это означает, что товары из ЕС будут попадать на украинский рынок по нулевым таможенным пошлинам. Кыргызстан подобные меры принимать отказался.