Мигрантов будут депортировать из-за отсутствия трудового договора

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, по которому мигрантов будут депортировать из страны из-за отсутствия трудового договора. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что для нарушителей также предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Беларуси. Они освобождены от получения миграционной карты.

Сейчас трудовые мигранты Армении, Кыргызстана и Казахстана освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает ввести норму, в соответствии с которой нельзя работать в России без трудового договора. Это, по мнению разработчиков, необходимо для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан ЕАЭС.

Авторы документа также предлагают штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также предлагается запретить работать тем иностранцам, которые при въезде не указали в миграционной карте работу целью въезда в Россию.